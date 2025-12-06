Россия блокирует онлайн-сервисы "из соображений безопасности": в ЦПД назвали истинную причину

За последнюю неделю в России были заблокированы 4 популярных онлайн-сервиса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр противодействия дезинформации (ЦПД) СНБО в Telegtam .

За последние шесть дней Роскомнадзор заблокировал WhatsApp, Roblox, FaceTime и Snapchat. Формальным поводом для блокировки стала "угроза безопасности".

Параллельно продолжается атака на инструменты обхода цензуры: под блокировку попадают VPN-протоколы, которые еще позволяли россиянам сохранять доступ к альтернативным источникам информации, сообщают в ЦПД.

"Российские власти активизировали свои усилия по построению "суверенного интернета", в котором государство контролирует все: мессенджеры, соцсети, платформы для игр и частные каналы связи", - конституют в Центре.

Аналитики ЦПД уверены: под прикрытием "борьбы с терроризмом" Россия фактически изолирует информационное пространство.

"Это очередное подтверждение того, что нынешняя Россия является тоталитарным государством, в котором власть регулирует каждый аспект жизни граждан - что они читают, с кем общаются и к какой информации имеют доступ", - говорится в сообщении ЦПД.