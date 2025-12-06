ua en ru
Сб, 06 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Россия блокирует онлайн-сервисы "из соображений безопасности": в ЦПД назвали истинную причину

Россия, Суббота 06 декабря 2025 06:45
UA EN RU
Россия блокирует онлайн-сервисы "из соображений безопасности": в ЦПД назвали истинную причину Фото: мужчина с телефоном возле Кремля в Москве (Getty Images)
Автор: Марина Балабан

За последнюю неделю в России были заблокированы 4 популярных онлайн-сервиса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр противодействия дезинформации (ЦПД) СНБО в Telegtam.

За последние шесть дней Роскомнадзор заблокировал WhatsApp, Roblox, FaceTime и Snapchat. Формальным поводом для блокировки стала "угроза безопасности".

Параллельно продолжается атака на инструменты обхода цензуры: под блокировку попадают VPN-протоколы, которые еще позволяли россиянам сохранять доступ к альтернативным источникам информации, сообщают в ЦПД.

"Российские власти активизировали свои усилия по построению "суверенного интернета", в котором государство контролирует все: мессенджеры, соцсети, платформы для игр и частные каналы связи", - конституют в Центре.

Аналитики ЦПД уверены: под прикрытием "борьбы с терроризмом" Россия фактически изолирует информационное пространство.

"Это очередное подтверждение того, что нынешняя Россия является тоталитарным государством, в котором власть регулирует каждый аспект жизни граждан - что они читают, с кем общаются и к какой информации имеют доступ", - говорится в сообщении ЦПД.

Официальная версия Роскомнадзора

Ранее Роскомнадзор заявлял, что принял меры по блокированию доступа к сервису Snapchat на территории РФ, утверждая, что платформу использовали для "организации и осуществления терактов", а также для вербовки исполнителей.

В ведомстве утверждают, что Snapchat якобы использовали не только для координации и привлечения участников к террористической деятельности, но и для мошенничества и "других преступлений против граждан".

Ранее мы писали, что Россия заблокировала игру S.T.A.L.K.E.R. 2, популярную среди украинских геймеров.

Наблюдатели отмечают, что усиление контроля в интернете в России ускорилось после 2022 года, когда власти начали массово ограничивать доступ к соцсетям. При введении блокировок государство регулярно ссылается на вопросы национальной безопасности.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Роскомнадзор
Новости
Украинские F-16 могли получить ракеты для самого дешевого уничтожения "Шахедов", - СМИ
Украинские F-16 могли получить ракеты для самого дешевого уничтожения "Шахедов", - СМИ
Аналитика
Двойная игра Кремля: как РФ "продаёт" США мирный план, а россиян готовит к войне
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия Двойная игра Кремля: как РФ "продаёт" США мирный план, а россиян готовит к войне