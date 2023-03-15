Росія більше не зможе зберігати природний газ у Чехії

Чешська компанія Moravia Gas Storage, котрій належить газосховище у містечку Дамборжице - призупинила контракт на оренду з російським "Газпромом" до кінця березня 2024. Все це через 10-й пакет санкцій проти Росії, котрий Євросоюз затвердив у кінці лютого.
Про це заявив член ради директорів компанії MGS Павел Марек, повідомляє РБК-Україна з посиланням на iRozhlas.
Нагадаємо, що Польща припинила прийом російської нафти газопроводом "Дружба", а доходи Кремля від нафти та газу загалом впали вдвічі через західні санкції.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.