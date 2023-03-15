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Росія більше не зможе зберігати природний газ у Чехії

Фото: Чехія розвірвала контракт з "Газпромом" (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

Чешська компанія Moravia Gas Storage, котрій належить газосховище у містечку Дамборжице - призупинила контракт на оренду з російським "Газпромом" до кінця березня 2024. Все це через 10-й пакет санкцій проти Росії, котрий Євросоюз затвердив у кінці лютого.

Про це заявив член ради директорів компанії MGS Павел Марек, повідомляє РБК-Україна з посиланням на iRozhlas.

Нагадаємо, що Польща припинила прийом російської нафти газопроводом "Дружба", а доходи Кремля від нафти та газу загалом впали вдвічі через західні санкції.

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