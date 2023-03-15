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Россия больше не сможет хранить природный газ в Чехии

Фото: Чехия разорвала контракт с "Газпромом" (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

Чешская компания Moravia Gas Storage, которой принадлежит газохранилище в городке Дамборжице - приостановила контракт на аренду с российским "Газпромом" до конца марта 2024 года. Все из-за 10-го пакета санкций против России, который Евросоюз утвердил в конце февраля.

Об это заявил член совета директоров компании MGS Павел Марек, сообщает РБК-Украина со ссылкой на iRozhlas.

Напомним, что Польша прекратила прием российской нефти газопроводом "Дружба", а доходы Кремля упали вдвое из-за западных санкций.

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