Россия больше не сможет хранить природный газ в Чехии

Чешская компания Moravia Gas Storage, которой принадлежит газохранилище в городке Дамборжице - приостановила контракт на аренду с российским "Газпромом" до конца марта 2024 года. Все из-за 10-го пакета санкций против России, который Евросоюз утвердил в конце февраля.
Об это заявил член совета директоров компании MGS Павел Марек, сообщает РБК-Украина со ссылкой на iRozhlas.
Напомним, что Польша прекратила прием российской нефти газопроводом "Дружба", а доходы Кремля упали вдвое из-за западных санкций.
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