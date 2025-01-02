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Росія б'є касетними боєприпасами по енергосистемі України, - Галущенко

Фото: міністр енергетики Герман Галущенко (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Росія змінила тактику атак на енергосистему України. Щоб завдати максимальної шкоди, окупанти почали використовувати касетні боєприпаси для ударів.

Про це заявив міністр енергетики України Герман Галущенко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.

"Змінилася тактика таких ударів, змінилася зброя. Вони використовують зараз, як правило, зброю з касетними боєприпасами, щоб завдати максимальної шкоди енергосистемі. Але сьогодні система збалансована", - заявив Галущенко.

Він наголосив, що 2024 рік був найскладнішим для української енергосистеми, якщо порівнювати з 2023 та 2022 роками. За його даними, ворог з березня до грудня завдав 13 масованих атак, а окрім цього атакував енергосектор кожну ніч протягом року.

Упродовж останнього місяця Росія здійснила чотири масовані атаки на енергосистему, застосувавши всі види озброєння. Проте, як зазначив міністр, Україна "тримає удар" і громадяни могли це помітити, зокрема під час новорічних свят. Енергосистема наразі працює.

"Завдяки проведеній ремонтній кампанії нам вдалося відновити певну кількість із дев'яти втрачених гігаватів. Я не буду називати цифри, але ключове, що сьогодні система збалансована", - зауважив Галущенко.

Нагадаємо, що раніше Галущенко вже говорив, що минулий рік став найскладнішим для енергосистеми України від початку повномасштабної війни.

Зауважимо, що навіть сьогодні енергосистема України продовжує відновлюватись після 13-ти масованих обстрілів росіян у 2024 році.

Аварійно-відновлювальні роботи на енергооб’єктах тривають. До того ж, восени та на початку зими через атаки росіян в низці областей повертали графіки відключень енергопостачання.

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Анна ГерманЕнергетики