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Россия бьет кассетными боеприпасами по энергосистеме Украины, - Галущенко

Фото: министр энергетики Герман Галущенко (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Россия изменила тактику атак на энергосистему Украины. Чтобы нанести максимум вреда, оккупанты начали использовать для ударов кассетные боеприпасы.

Об этом заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.

"Изменилась тактика таких ударов, изменилось оружие. Они используют сейчас, как правило, оружие с кассетными боеприпасами, чтобы нанести максимальный ущерб энергосистеме. Но сегодня система сбалансирована", - заявил Галущенко.

Он отметил, что 2024 год был самым сложным для украинской энергосистемы, если сравнивать с 2023 и 2022 годами. По его данным, враг с марта по декабрь нанес 13 массированных атак, а кроме этого атаковал энергосектор каждую ночь в течение года.

В течение последнего месяца Россия осуществила четыре массированные атаки на энергосистему, применив все виды вооружения. Однако, как отметил министр, Украина "держит удар" и граждане могли это заметить, в частности во время новогодних праздников. Энергосистема сейчас работает.

"Благодаря проведенной ремонтной кампании нам удалось восстановить определенное количество из девяти утраченных гигаватт. Я не буду называть цифры, но ключевое, что сегодня система сбалансирована", - отметил Галущенко.

Напомним, что ранее Галущенко уже говорил, что прошлый год стал самым сложным для энергосистемы Украины с начала полномасштабной войны.

Заметим, что даже сегодня энергосистема Украины продолжает восстанавливаться после 13-ти массированных обстрелов россиян в 2024 году.

Аварийно-восстановительные работы на энергообъектах продолжаются. К тому же, осенью и в начале зимы из-за атак россиян в ряде областей возвращали графики отключений энергоснабжения.

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Анна ГерманЭнергетики