Россия бьет кассетными боеприпасами по энергосистеме Украины, - Галущенко

"Изменилась тактика таких ударов, изменилось оружие. Они используют сейчас, как правило, оружие с кассетными боеприпасами, чтобы нанести максимальный ущерб энергосистеме. Но сегодня система сбалансирована", - заявил Галущенко.

Он отметил, что 2024 год был самым сложным для украинской энергосистемы, если сравнивать с 2023 и 2022 годами. По его данным, враг с марта по декабрь нанес 13 массированных атак, а кроме этого атаковал энергосектор каждую ночь в течение года.

В течение последнего месяца Россия осуществила четыре массированные атаки на энергосистему, применив все виды вооружения. Однако, как отметил министр, Украина "держит удар" и граждане могли это заметить, в частности во время новогодних праздников. Энергосистема сейчас работает.

"Благодаря проведенной ремонтной кампании нам удалось восстановить определенное количество из девяти утраченных гигаватт. Я не буду называть цифры, но ключевое, что сегодня система сбалансирована", - отметил Галущенко.