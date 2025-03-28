Росія б'є по енергетиці: підтверджено щонайменше два удари за добу

Обстріли України 27 березня

Зазначимо, що напередодні США, Україна і РФ домовилися про часткове перемир'я. Сторони відмовилися від ударів по енергетиці і говорили про безпечне судноплавство в Чорному морі. Однак на ділі перемир'я ще немає і, судячи з усього, робота над цим ще триває, оскільки удари тривають.

Зокрема, вчора вдень російські окупанти обстріляли Херсон, внаслідок чого частина міста залишилася без світла. Зокрема, було зупинено рух тролейбусів. Пізніше президент Володимир Зеленський заявив, що Україна очікує реакції США. Він зазначив, що в місті було пошкоджено об'єкти енергетичної інфраструктури.

Того самого дня, по ввечері, було чути серію вибухів у Полтаві. Місцеві жителі чули звуки дронів, а після вибухів були зафіксовані проблеми зі світлом.

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