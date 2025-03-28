Россия бьет по энергетике: подтверждены минимум два удара за сутки

Обстрелы Украины 27 марта

Отметим, что накануне США, Украина и РФ договорились о частичном перемирии. Стороны отказались от ударов по энергетике и говорили о безопасном судоходстве в Черном море. Однако на деле перемирия еще нет и судя по всему работа над этим еще идет, так как удары продолжаются.

В частности, вчера днем российские оккупанты обстреляли Херсон, в результате чего часть города осталась без света. В том числе, было остановлено движение троллейбусов. Позже президент Владимир Зеленский заявил, что Украина ожидает реакции США. Он отметил, что в городе были повреждены объекты энергетической инфраструктуры.

В тот же день, по вечером, была слышна серия взрывов в Полтаве. Местные жители слышали звуки дронов, а после взрывов были зафиксированы проблемы со светом.

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