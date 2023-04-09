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Росія з авіації вдарила по Пологівському району Запорізької області: зруйновано школу

Фото: РФ завдала авіаудару по Пологівському району Запорізької області 9 квітня, зруйнувавши школу (facebook.com/DSNSZP)
Автор: Наталія Гурковська

У неділю, 9 квітня, російські війська обстріляли Пологівський район Запорізької області. З авіації окупанти вдарили по школі, зруйнувавши її.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС України.

"Зруйновано двоповерховий корпус школи; вибуховою хвилею пошкоджено 3 приватні домоволодіння", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що рятувальники, які прибули на місце, ліквідували пожежу на площі 150 кв.м - внаслідок удару загорілися зруйновані будівельні конструкції навчального закладу.

"На щастя, жертв і постраждалих немає", - додали в ДСНС.

Нагадаємо, російські окупанти у ніч на 9 квітня обстріляли Запоріжжя. Внаслідок ворожої атаки загинули двоє людей, серед яких 11-річна дитина. За добу в області 3 особи загинули, 5 отримали поранення.

Зазначимо, що російські окупанти збільшили інтенсивність атак Запорізької області із застосуванням авіаційних бомб.

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