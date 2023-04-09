Россия из авиации ударила по Пологовскому району Запорожской области: разрушена школа

В воскресенье, 9 апреля, российские войска обстреляли Пологовский район Запорожской области. Из авиации оккупанты ударили по школе, разрушив ее.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС в Запорожской области.
"Разрушен двухэтажный корпус школы; взрывной волной повреждены 3 частных дома", - говорится в сообщении.
Отмечается, что прибывшие на место спасатели ликвидировали пожар на площади 150 кв.м - в результате удара загорелись разрушенные строительные конструкции учебного заведения.
"К счастью, жертв и пострадавших нет", - добавили в ГСЧС.
Напомним, российские оккупанты в ночь на 9 апреля обстреляли Запорожье. В результате вражеской атаки погибли два человека, среди которых 11-летний ребенок. За сутки в области 3 человека погибли, 5 получили ранения.
Отметим, что российские оккупанты увеличили интенсивность атак Запорожской области с применением авиационных бомб.
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