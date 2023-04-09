RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Россия из авиации ударила по Пологовскому району Запорожской области: разрушена школа

Фото: РФ нанесла авиаудар по Пологовскому району Запорожской области 9 апреля, разрушив школу (facebook.com/DSNSZP)
Автор: Наталия Гурковская

В воскресенье, 9 апреля, российские войска обстреляли Пологовский район Запорожской области. Из авиации оккупанты ударили по школе, разрушив ее.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС в Запорожской области.

"Разрушен двухэтажный корпус школы; взрывной волной повреждены 3 частных дома", - говорится в сообщении.

Отмечается, что прибывшие на место спасатели ликвидировали пожар на площади 150 кв.м - в результате удара загорелись разрушенные строительные конструкции учебного заведения.

"К счастью, жертв и пострадавших нет", - добавили в ГСЧС.

Напомним, российские оккупанты в ночь на 9 апреля обстреляли Запорожье. В результате вражеской атаки погибли два человека, среди которых 11-летний ребенок. За сутки в области 3 человека погибли, 5 получили ранения.

Отметим, что российские оккупанты увеличили интенсивность атак Запорожской области с применением авиационных бомб.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн и личные данные редакции. Единственный домен РБК-Украина - www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Украина в Google News
Запорожская область