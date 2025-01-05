Росія атакувала Україну, застосувавши понад 100 дронів. Скільки збито

Атаки РФ по Україні

У Харківській області "Шахед" атакував село Краснокутськ. Внаслідок влучання дрону в проїзджу частину пошкоджено чотири приватні будинки та паркан. Крім того, постраждали три людини.

Крім того, Росія скинула бомбу на житлову багатоповерхівку у Сумській області 4 січня. Майже одразу повідомлялось, що серед поранених є діти, також люди можуть бути під завалами.

Пізніше кількість поранених зросла до 5. По остаточній інформації, через удар по багатоповерхівці у Сумській області були поранені 10 людей.

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