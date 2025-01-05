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Россия атаковала Украину, применив более 100 дронов. Сколько сбито

Фото: ПВО сбила 61 из 103 дронов во время атаки РФ по Украине 5 января (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Российские войска запустили 103 дрона с трех направлений по Украине в ночь на 5 января. ПВО сбила больше половины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

"В ночь на 5 января противник атаковал 103 ударными БПЛА типа "Shahed" и беспилотниками-имитаторами различных типов с направлений Брянск, Миллерово, Орел", - говорится в сообщении.

Как отработала ПВО

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

"По состоянию на 9:00 подтверждено сбитие 61 ударного БПЛА типа "Shahed" и беспилотников других типов", - отметили военные.

ПВО работала в Полтавской, Сумской, Харьковской, Киевской, Черниговской, Черкасской, Днепропетровской, Житомирской и Хмельницкой областях.

Кроме того, 42 вражеских беспилотника-имитатора были локально потеряны.

 

Атаки РФ по Украине

В Харьковской области "Шахед" атаковал село Краснокутск. В результате попадания дрона в проезжую часть повреждены четыре частных дома и забор. Кроме того, пострадали три человека.

Кроме того, Россия сбросила бомбу на жилую многоэтажку в Сумской области 4 января. Почти сразу сообщалось, что среди раненых есть дети, также люди могут быть под завалами.

Позже количество раненых возросло до 5. По окончательной информации, из-за удара по многоэтажке в Сумской области были ранены 10 человек.

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