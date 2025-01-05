Россия атаковала Украину, применив более 100 дронов. Сколько сбито

Атаки РФ по Украине

В Харьковской области "Шахед" атаковал село Краснокутск. В результате попадания дрона в проезжую часть повреждены четыре частных дома и забор. Кроме того, пострадали три человека.

Кроме того, Россия сбросила бомбу на жилую многоэтажку в Сумской области 4 января. Почти сразу сообщалось, что среди раненых есть дети, также люди могут быть под завалами.

Позже количество раненых возросло до 5. По окончательной информации, из-за удара по многоэтажке в Сумской области были ранены 10 человек.

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