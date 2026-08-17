Росія атакувала Запоріжжя дроном: загинули двоє людей

Ворог вдарив по місту близько 20:54

Спочатку інформації про постраждалих не було. Згодом стало відомо, що атака виявилася смертельною для двох людей.

Близько 22:14 Федоров повідомив, що внаслідок ворожого удару загинули 43-річний чоловік та 41-річна жінка.

"На жаль, загинуло двоє людей: 43-річний чоловік та 41-річна жінка через ворожу атаку по садовому товариству Запоріжжя", - зазначив очільник ОВА.

Таким чином, російський безпілотник не лише спричинив пожежу на території садового товариства, а й забрав життя двох людей.