Россия атаковала Запорожье дроном: погибли два человека

Российский беспилотник атаковал Запорожье вечером 17 августа. В результате удара на территории одного из садовых обществ произошел пожар.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram начальника Запорожской областной военной администрации Ивана Федорова.
Враг ударил по городу около 20:54
Поначалу информации о пострадавших не было. Впоследствии стало известно, что атака оказалась смертельной для двух человек.
Около 22:14 Федоров сообщил, что в результате вражеского удара погибли 43-летний мужчина и 41-летняя женщина.
"К сожалению, погибли два человека: 43-летний мужчина и 41-летняя женщина из-за вражеской атаки по садовому обществу Запорожья", - отметил глава ОВА.
Таким образом, российский беспилотник не только вызвал пожар на территории садового общества, но и унес жизни двух человек.
Напомним, в ночь на 15 августа в результате удара были повреждены сразу два объекта в Запорожье.
Одной из целей стал торговый центр "Эпицентр", где после попадания возник пожар. Также был зафиксирован удар по территории одного из промышленных предприятий.
А 12 августа кафиры уничтожили торговый центр в Запорожье и оставили часть города без света — тогда дроны-камикадзе повлекли за собой разрушения и пожары в частных и коммерческих зданиях.