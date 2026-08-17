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Россия атаковала Запорожье дроном: погибли два человека

22:47 17.08.2026 Пн
1 мин
Что известно о последствиях вечерней атаки?
aimg Мария Науменко
Фото: спасатель ГСЧС ликвидирует последствия российских обстрелов (facebook.com/DSNSSUMY)

Российский беспилотник атаковал Запорожье вечером 17 августа. В результате удара на территории одного из садовых обществ произошел пожар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram начальника Запорожской областной военной администрации Ивана Федорова.

Враг ударил по городу около 20:54

Поначалу информации о пострадавших не было. Впоследствии стало известно, что атака оказалась смертельной для двух человек.

Около 22:14 Федоров сообщил, что в результате вражеского удара погибли 43-летний мужчина и 41-летняя женщина.

"К сожалению, погибли два человека: 43-летний мужчина и 41-летняя женщина из-за вражеской атаки по садовому обществу Запорожья", - отметил глава ОВА.

Таким образом, российский беспилотник не только вызвал пожар на территории садового общества, но и унес жизни двух человек.

Напомним, в ночь на 15 августа в результате удара были повреждены сразу два объекта в Запорожье.

Одной из целей стал торговый центр "Эпицентр", где после попадания возник пожар. Также был зафиксирован удар по территории одного из промышленных предприятий.

А 12 августа кафиры уничтожили торговый центр в Запорожье и оставили часть города без света — тогда дроны-камикадзе повлекли за собой разрушения и пожары в частных и коммерческих зданиях.

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