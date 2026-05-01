Росія атакувала Україну сотнями "Шахедів" та реактивних дронів, як спрацювала українська ППО

Протягом дня російська армія атакувала Україну сотнями безпілотників. Силам оборони вдалося збити більшість ворожих цілей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
За інформацією військових, масована атака тривала 1 травня з 08:00 до 15:30. Ворог застосував 409 ударних БпЛА, серед яких були реактивні "Шахеди", "Гербера", "Італмас" та дрони інших типів.
Росіяни запускали їх з різних напрямків, зокрема з Шаталово, Курська, Орла, Міллерово, Приморсько-Ахтарська, ТОТ Донецька та Гвардійського у Криму. Близько 250 із них були "шахедами".
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Сил оборони України.
За попередніми даними, станом на 15:30 захисники збили або подавили 388 ворожих безпілотників. Ударні дрони нейтралізували на півночі, півдні, у центрі та на заході країни.
Було зафіксовано 16 влучань на 6 локаціях, а також падіння уламків на 11 локаціях.
"Атака триває, в повітряному просторі ворожі БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки!" - наголосили у Повітряних силах.
Нагадаємо, цієї ночі та вранці ворог здійснив масштабну повітряну атаку по території України. Зокрема, у ніч на 1 травня Росія атакувала Україну 210 ударними дронами. Тоді силам протиповітряної оборони вдалося збити більшість безпілотників, проте у кількох регіонах все ж зафіксували прильоти.
Від ворожих ударів постраждали одразу кілька областей. Найбільшої шкоди зазнав Тернопіль, який пережив одну з наймасштабніших атак.
За даними влади, під час цього удару ворог застосував понад 50 дронів. Внаслідок масованого нальоту є постраждалі та серйозні пошкодження інфраструктури, а в регіоні наголосили, що такої масштабної атаки раніше не фіксували.
Крім того, окупанти масовано вдарили по південних регіонах. Зокрема, Росія вночі атакувала Одесу, де ворог знову поцілив по житлових висотках. У місті через влучання спалахнули пожежі, на місцях працювали всі екстрені служби.