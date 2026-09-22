Росія атакувала Україну "Шахедами", "Калібрамі" та балістикою: деталі нічного обстрілу

Чим атакувала Росія

З 18:00 21 вересня російські війська застосували проти України різні типи ракет та безпілотників. Зокрема, противник запустив протикорабельні ракети "Онікс", балістичні ракети "Іскандер-М", С-400 та KN-23, чотири крилаті ракети "Калібр", а також вісім "Бандероль"/"Дань-Т".

Крім того, Росія направила 212 ударних БПЛА Shahed, у тому числі реактивних, та безпілотники-імітатори "Пародія".

Робота ППО

Основними напрямками російського удару стали Дніпропетровська, Кіровоградська та Полтавська області.

Повітряну атаку відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 08:00 протиповітряна оборона збила або придушила 186 цілей. Серед них - одна ракета "Калібр", вісім "Бандероль"/"Дань-Т" та 177 безпілотників Shahed, "Гербера" та інших типів.

При цьому зафіксовано влучення російських ракет та ударних БПЛА по 22 локаціях. Ще в чотирьох місцях виявили падіння збитих цілей та їх уламків.