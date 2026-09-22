Россия атаковала Украину "Шахедами", "Калибрами" и баллистикой: детали ночного обстрела

Чем атаковала Россия

С 18:00 21 сентября российские войска применили против Украины различные типы ракет и беспилотников. В частности, противник запустил противокорабельные ракеты "Оникс", баллистические ракеты "Искандер-М", С-400 и KN-23, четыре крылатые ракеты "Калибр", а также восемь "Бандероль"/"Дань-Т".

Кроме того, Россия направила 212 ударных БпЛА Shahed, в том числе реактивных, и беспилотники-имитаторы "Пародия".

Работа ПВО

Основными направлениями российского удара стали Днепропетровская, Кировоградская и Полтавская области.

Воздушную атаку отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По состоянию на 08:00 противовоздушная оборона сбила или подавила 186 целей. Среди них - одна ракета "Калибр", восемь "Бандероль"/"Дань-Т" и 177 беспилотников Shahed, "Гербера" и других типов.

При этом зафиксированы попадания российских ракет и ударных БпЛА по 22 локациям. Еще в четырех местах обнаружили падение сбитых целей и их обломков.