Росія атакувала Україну ракетами та "Шахедами": ППО збила 18 цілей

Нічна атака

У Києві та низці областей ще з вечора 30 березня оголошували повітряну тривогу через загрозу балістики. Вночі у столиці та більшості регіонів ще двічі лунали сирени.

Відомо, що росіяни цієї ночі запускали ракети зі стратегічних бомбардувальників, через що в Україні була масштабна тривога.

Ворожі ракети долетіли аж до заходу України. Повітряні сили повідомляли про рух ракет напрямку у Львівської та Івано-Франківської областей.

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