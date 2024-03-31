Россия атаковала Украину ракетами и "Шахедами": ПВО сбила 18 целей

Ночная атака

В Киеве и ряде областей с вечера 30 марта объявляли воздушную тревогу из-за угрозы баллистики. Ночью в столице и большинстве регионов еще дважды звучали сирены.

Известно, что россияне этой ночью запускали ракеты со стратегических бомбардировщиков, из-за чего в Украине была масштабная тревога.

Вражеские ракеты долетели до запада Украины. Воздушные силы сообщали о движении ракет направления во Львовской и Ивано-Франковской областях.

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