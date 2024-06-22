Росія атакувала Україну ракетами та дронами: як відпрацювала ППО

Росія в ніч на 22 червня завдала комбінованого удару по Україні. Окупанти випустили 16 ракет різних типів та 13 дронів-камікадзе.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на командувача Повітряних сил ЗСУ Миколу Олещука у Telegram.
Росіяни вчергове атакували об’єкти критичної інфраструктури в різних регіонах України. Усього ворог застосував:
Сили протиповітряної оборони України збили 25 цілей, серед них:
Цієї ночі ворожі ракети та дрони долетіли до західних областей України. Зокрема, в Івано-Франківській області був атакований навчальний заклад, а у Волинській області виникла пожежа.
Крім того, були атаковані об'єкти енергетики у Запорізькій та Львівській областях. Внаслідок атаки двоє енергетиків постраждали.
Більше про наслідки ворожої атаки - у матеріалі РБК-Україна.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.