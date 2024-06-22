Росія атакувала Україну ракетами та дронами: як відпрацювала ППО

Що відомо про наслідки атаки

Цієї ночі ворожі ракети та дрони долетіли до західних областей України. Зокрема, в Івано-Франківській області був атакований навчальний заклад, а у Волинській області виникла пожежа.

Крім того, були атаковані об'єкти енергетики у Запорізькій та Львівській областях. Внаслідок атаки двоє енергетиків постраждали.

Більше про наслідки ворожої атаки - у матеріалі РБК-Україна.

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