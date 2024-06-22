Россия атаковала Украину ракетами и дронами: как отработала ПВО

Россия в ночь на 22 июня нанесла комбинированный удар по Украине. Оккупанты выпустили 16 ракет разных типов и 13 дронов-камикадзе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командующего Воздушными силами ВСУ Николая Олещука в Telegram.
Россияне в очередной раз атаковали объекты критической инфраструктуры в разных регионах Украины. Всего враг применил:
Силы противовоздушной обороны Украины сбили 25 целей, в том числе:
Этой ночью вражеские ракеты и дроны долетели до западных областей Украины. В частности, в Ивано-Франковской области было атаковано учебное заведение, а в Волынской области возник пожар.
Кроме того, были атакованы объекты энергетики в Запорожской и Львовской областях. В результате атаки двое энергетиков пострадали.
Больше о последствиях вражеской атаки - в материале РБК-Украина.
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