Россия атаковала Украину ракетами и дронами: как отработала ПВО

Что известно о последствиях атаки

Этой ночью вражеские ракеты и дроны долетели до западных областей Украины. В частности, в Ивано-Франковской области было атаковано учебное заведение, а в Волынской области возник пожар.

Кроме того, были атакованы объекты энергетики в Запорожской и Львовской областях. В результате атаки двое энергетиков пострадали.

Больше о последствиях вражеской атаки - в материале РБК-Украина.

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