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РФ завдала удару по навчальному закладу Івано-Франківська, була пожежа й руйнування (фото)

Івано-Франківськ, Субота 22 червня 2024 07:48
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РФ завдала удару по навчальному закладу Івано-Франківська, була пожежа й руйнування (фото) Фото: наслідки ворожого удару по Івано-Франківську 22 червня (t.me/dsns_telegram)
Автор: Володимир Костирін

В Івано-Франківську через сьогоднішню російську повітряну комбіновану атаку постраждала будівля навчального закладу, сталася пожежа, й один із навчальних корпусів був частково зруйнований.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій в Україні (ДСНС).

Надзвичайники розповіли, що у ніч проти 22 червня окупанти завдали удару по території цивільного навчального закладу в обласному центрі Прикарпаття.

"В результаті утворилася вирва 20 кв.м з осередком загоряння, що було ліквідовано. Один із навчальних корпусів частково зруйнований, інші зазнали ушкоджень", - йдеться в повідомленні ДСНС.

Крім того, розповіли рятувальники, через атаку противника також було пошкоджено легковий автомобіль.

У ДСНС оприлюднили фото наслідків ворожого удару по Івано-Франківську.

Які ще наслідки в Івано-Франківську

Нагадаємо, раніше міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків у своєму Facebook розповів, що у місті через ворожу атаку сталися пошкодження на двох вулицях. Він розповів, що були зафіксовані пошкодження житла та дитячого садка - там повибивало вікна.

В місті обійшлось без жертв.

Деталі про нинішню комбіновану повітряну атаку російських окупантів по території України, та про її наслідки - читайте в матеріалі за цим посиланням.

Додамо, раніше в Міненерго та Укренерго розповіли, що війська РФ атакували енергетичні об’єкти оператора системи передачі у південному та західному регіонах. Є постраждалі серед енергетиків.

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Івано-Франківськ Пожежа Ракетна атака
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