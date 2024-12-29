Росія атакувала Україну понад 700 бомбами, дронами та ракетами за тиждень, - Зеленський

Росія продовжує обстрілювати Україну. Тільки за останній тиждень окупанти атакували понад 700 бомбами, дронами та ракетами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram президента України Володимира Зеленського.

"Я вдячний захисникам і захисницям, які рятують наших людей від щоденних атак, і партнерам, які розуміють важливість вчасного надання засобів протиповітряної оборони для захисту життів і наближення справедливого й чесного миру", - констатував голова держави.

Зеленський підкреслив, що такий терор можна зупинити лише спільною силою.

"Всього протягом цього тижня Росія застосувала проти України понад 370 ударних дронів, близько 280 керованих авіаційних бомб і 80 ракет різних типів", - розповів президент.

За його словами, українські міста й громади перебувають під постійними російськими обстрілами, навіть у різдвяну ніч терористи влаштували масовану повітряну атаку.

Обстріли РФ по Україні

Росія масовано атакувала енергетичні об'єкти України 25 грудня, запустивши ракети та безпілотники. Було серйозно пошкоджено обладнання ТЕС.

Ворог намагався залишити українців без світла, газу, тепла і води. Під час цієї атаки РФ запустила понад 70 ракет.

Окрім того, кожну ніч окупанти атакують Україну дронами и ракетами, іноді тільки безпілотниками, але меншою кількістю. Наприклад, в ніч на 29 грудня росіяни запустили шість ракет С-300/С-400 та 10 дронів по Україні.

ППО збила майже всі БПЛА у одному регіоні. Так, у Миколаївській області виникла пожежа на енергооб'єкті, одна людина отримала поранення.

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