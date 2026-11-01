Росія атакувала Україну понад 400 дронами: як ППО відбила нічний удар

Цієї ночі росіяни атакували 433 ударними безпілотниками типу Shahed (64 із них - реактивні), "Гербера", дронами-імітаторами типу "Пародія" із напрямків: Орел, Курськ, Шаталово, Брянськ, Міллерово - РФ, ТОТ Донецьк.

За попередніми даними, станом на 07:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 371 ворожий безпілотник типу Shahed (47 із них - реактивні), "Гербера", дронів інших типів.

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 16 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 14 локаціях.