ua en ru
Сб, 05 квітня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

Росія атакувала Україну майже сотнею дронів: скільки безпілотників збили

Україна , Субота 05 квітня 2025 09:26
UA EN RU
Росія атакувала Україну майже сотнею дронів: скільки безпілотників збили Фото: РФ випустила по Україні 92 дрони за ніч (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Росія в ніч на 5 квітня випустила по Україні 92 дрони. Сили ППО знищили 51 безпілотник.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ в Telegram.

Російські війська випускали по Україні дрони з чотирьох напрямків - Брянськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ та Чауда у Криму. Атаку відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Сили ППО знищили 51 ворожий дрон. Протиповітряна оборона працювала на півночі, півдні, сході та в центрі країни.

Ще 31 ворожий безпілотник-імітатор локаційно втрачений (без негативних наслідків).

Атака дронів РФ

Як відомо, цієї ночі росіяни атакували дронами Кривий Ріг. Це сталося за декілька годин після того, як окупанти вдарили по Кривому Рогу балістичною ракетою "Іскандер-М" з касетною бойовою частиною.

Внаслідок атаки дронів загинула жінка, ще семеро осіб поранені. Цинічний ракетний удар ворога по житловому масиву і дитячому майданчику у Кривому Розі забрав життя 18 осіб, з них дев'ятеро - діти.

Крім того, в ніч на 5 квітня росіяни спрямували дрони на Київ. На лівому березі упали уламки, виникли пожежі. Також повідомляють про пошкодження внаслідок атаки дронів у Київській області.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Повітряні сили України Війна в Україні Атака дронів
NEWS
Росія атакувала Україну майже сотнею дронів: скільки безпілотників збили
Росія атакувала Україну майже сотнею дронів: скільки безпілотників збили
DAILY
Крихкий мир на Балканах: що може спричинити нову кризу в Європі та до чого тут Трамп
Дмитро Левицькийзаступник шеф-редактора Крихкий мир на Балканах: що може спричинити нову кризу в Європі та до чого тут Трамп