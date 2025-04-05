Россия атаковала Украину почти сотней дронов: сколько беспилотников сбили

Россия в ночь на 5 апреля выпустила по Украине 92 дрона. Силы ПВО уничтожили 51 беспилотник.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ в Telegram.

Силы ПВО уничтожили 51 вражеский дрон. Противовоздушная оборона работала на севере, юге, востоке и в центре страны.

Российские войска выпускали по Украине дроны с четырех направлений - Брянск, Миллерово, Приморско-Ахтарск и Чауда в Крыму. Атаку отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Атака дронов РФ

Как известно, этой ночью россияне атаковали дронами Кривой Рог. Это произошло через несколько часов после того, как оккупанты ударили по Кривому Рогу баллистической ракетой "Искандер-М" с кассетной боевой частью.

В результате атаки дронов погибла женщина, еще семь человек ранены. Циничный ракетный удар врага по жилому массиву и детской площадке в Кривом Роге унес жизни 18 человек, из них девять - дети.

Кроме того, в ночь на 5 апреля россияне направили дроны на Киев. На левом берегу упали обломки, возникли пожары. Также сообщают о повреждениях в результате атаки дронов в Киевской области.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.