UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теніс
Бокс

Wave
+
-

Wave
Інсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Подорожі
Смак
Зірки

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренди
Корисне
Смачно
Гороскопи
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні

Росія атакувала Україну майже 140 дронами, є прильоти: як ППО відбила нічний удар

08:25 20.09.2026 Нд
1 хв
aimg Тетяна Степанова
Фото: сили ППО цієї ночі збили 101 ворожий дрон (Getty Images)

У ніч на 20 вересня російські війська атакували Україну 138 ударними дронами. Силам ППО вдалося збити більшість ворожих безпілотників, однак є влучання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Повітряних сил ЗСУ.

Цієї ночі росіяни атакували 138 ударними езпілотниками типу Shahed (половина з них реактивні), "Гербера", дронами-імітаторами типу "Пародія" із напрямків: Орел, Міллерово - РФ; ТОТ Донецьк, ТОТ АР Крим - Гвардійське.

За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 101 ворожий безпілотник типу Shahed, "Гербера" та дрони інших типів.

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 17 локаціях а також падіння збитих (уламки) на 5 локаціях.

"Атака триває, в повітряному просторі ворожі дрони. Дотримуйтесь правил безпеки!", - попередили у Повітряних силах.

Нагадаємо, вчора президент України Володимир Зеленський показав перші кадри знищення реактивних "Шахедів" українськими дронами-перехоплювачами.

За його словами, Україна вже випробувала кілька розробок проти реактивних "Шахедів" у реальних боях. Тепер влада хоче зробити їх системною зброєю.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
ППОПовітряні сили УкраїниВійна в УкраїніАтака дронів