Росія атакувала Україну майже 140 дронами, є прильоти: як ППО відбила нічний удар

Цієї ночі росіяни атакували 138 ударними езпілотниками типу Shahed (половина з них реактивні), "Гербера", дронами-імітаторами типу "Пародія" із напрямків: Орел, Міллерово - РФ; ТОТ Донецьк, ТОТ АР Крим - Гвардійське.

За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 101 ворожий безпілотник типу Shahed, "Гербера" та дрони інших типів.

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 17 локаціях а також падіння збитих (уламки) на 5 локаціях.

"Атака триває, в повітряному просторі ворожі дрони. Дотримуйтесь правил безпеки!", - попередили у Повітряних силах.