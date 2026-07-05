Росія атакувала Україну дронами та ракетами, є прильоти: як ППО відбила нічний удар РФ

У ніч на 5 липня Росія атакувала Україну однією протирадіолокаційною ракетою Х-31, трьома керованими авіаційними ракетами Х-59/69 та 125 ударними дронами. Силам ППО вдалося збити більшість ворожих цілей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.
Цієї ночі ворог атакував Україну:
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 112 ворожих безпілотників типу Shahed, "Гербера", "Італмас" та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни та 3 керовані авіаційні ракети Х-59/69.
Водночас протирадіолокаційна ракета Х-31 не досягла цілі.
Зафіксовано влучання 4 ударних дронів на 3 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 8.
"Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки!", - попередили у Повітряних силах.
Нагадаємо, пізно ввечері в суботу, 4 липня, росіяни завдали серію ударів по Запоріжжю. Внаслідок обстрілу пошкоджено багатоповерхівку, критичну інфраструктуру та відомо про постраждалих.
У ніч на 4 липня Росія атакувала Україну балістичною ракетою "Іскандер-М", керованою авіаційною ракетою Х-59/69 та 86 дронами. Силам ППО вдалося збити 69 ворожих цілей.