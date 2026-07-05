Россия атаковала Украину дронами и ракетами, есть прилеты: как ПВО отразила ночной удар РФ

В ночь на 5 июля Россия атаковала Украину одной противорадиолокационной ракетой Х-31, тремя управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 и 125 ударными дронами. Силам ПВО удалось сбить большинство вражеских целей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.
Этой ночью враг атаковал Украину:
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По предварительным данным, по состоянию на 08:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 112 вражеских беспилотников типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и дронов других типов на севере, юге и востоке страны и 3 управляемые авиационные ракеты Х-59/69.
В то же время противорадиолокационная ракета Х-31 не достигла цели.
Зафиксировано попадание 4 ударных дронов на 3 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 8.
"Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько враждебных БПЛА. Соблюдайте правила безопасности!", - предупредили в Воздушных силах.
Напомним, поздно вечером в субботу, 4 июля, россияне нанесли серию ударов по Запорожью. В результате обстрела повреждена многоэтажка, критическая инфраструктура и известно о пострадавших.
В ночь на 4 июля Россия атаковала Украину баллистической ракетой "Искандер-М", управляемой авиационной ракетой Х-59/69 и 86 дронами. Силам ПВО удалось сбить 69 враждебных целей.