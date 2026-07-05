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Росія атакувала Україну дронами та ракетами, є прильоти: як ППО відбила нічний удар РФ

08:25 05.07.2026 Нд
2 хв
Скільки ворожих цілей вдалося збити?
aimg Тетяна Степанова
Росія атакувала Україну дронами та ракетами, є прильоти: як ППО відбила нічний удар РФ Ілюстративне фото: сили ППО збили 115 ворожих цілей (Getty Images)
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У ніч на 5 липня Росія атакувала Україну однією протирадіолокаційною ракетою Х-31, трьома керованими авіаційними ракетами Х-59/69 та 125 ударними дронами. Силам ППО вдалося збити більшість ворожих цілей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

Цієї ночі ворог атакував Україну:

  • однією протирадіолокаційною ракетою Х-31 із акваторії Чорного моря;
  • трьома керованими авіаційними ракетами Х-59/69 із повітряного простору ТОТ Запорізької обл.;
  • 125 ударними дронами типу Shahed (в т.ч. реактивними), "Гербера", "Італмас" та дронами-імітаторами типу "Пародія" із напрямків: Брянськ, Орел, Шаталово, Приморсько-Ахтарсь - РФ, Донецьк -ТОТ, Гвардійське -ТОТ АР Крим.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 112 ворожих безпілотників типу Shahed, "Гербера", "Італмас" та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни та 3 керовані авіаційні ракети Х-59/69.

Водночас протирадіолокаційна ракета Х-31 не досягла цілі.

Зафіксовано влучання 4 ударних дронів на 3 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 8.

"Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки!", - попередили у Повітряних силах.

Обстріли України

Нагадаємо, пізно ввечері в суботу, 4 липня, росіяни завдали серію ударів по Запоріжжю. Внаслідок обстрілу пошкоджено багатоповерхівку, критичну інфраструктуру та відомо про постраждалих.

У ніч на 4 липня Росія атакувала Україну балістичною ракетою "Іскандер-М", керованою авіаційною ракетою Х-59/69 та 86 дронами. Силам ППО вдалося збити 69 ворожих цілей.

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