Россия атаковала Украину дронами и ракетами, есть прилеты: как ПВО отразила ночной удар РФ

В ночь на 5 июля Россия атаковала Украину одной противорадиолокационной ракетой Х-31, тремя управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 и 125 ударными дронами. Силам ПВО удалось сбить большинство вражеских целей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

Этой ночью враг атаковал Украину:

одной противорадиолокационной ракетой Х-31 из акватории Черного моря;

тремя управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 из воздушного пространства ТОТ Запорожской обл.;

125 ударными дронами типа Shahed (в т.ч. реактивными), "Гербера", "Италмас" и дронами-имитаторами типа "Пародия" по направлениям: Брянск, Орел, Шаталово, Приморско-Ахтарь - РФ, Донецк -ТОТ, Гвардейское -ТОТ АР Крым.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 112 вражеских беспилотников типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и дронов других типов на севере, юге и востоке страны и 3 управляемые авиационные ракеты Х-59/69.

В то же время противорадиолокационная ракета Х-31 не достигла цели.



Зафиксировано попадание 4 ударных дронов на 3 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 8.

"Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько враждебных БПЛА. Соблюдайте правила безопасности!", - предупредили в Воздушных силах.