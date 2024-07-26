Росія атакувала Україну дронами: скільки збили і де працювала ППО

Окупанти цієї ночі вдарили балістичною ракетою "Іскандер-М" по Донецькій області. Пуск був з Ростовської області Росії.

Крім того, росіяни випустили по Україні дрони-камікадзе з декількох напрямків: мису Чауда (Крим) та Курська. Було зафіксовано пуски 22 "Шахедів".

Сили протиповітряної оборони збили 20 безпілотників. ППО працювала у Херсонській, Сумській, Житомирській та Чернігівській областях. Ворожий напад відбивали мобільні вогневі групи, зенітні ракетні війська та підрозділи РЕБ Повітряних сил.