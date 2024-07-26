Россия атаковала Украину дронами: сколько сбили и где работала ПВО

Оккупанты этой ночью ударили баллистической ракетой "Искандер-М" по Донецкой области. Пуск был из Ростовской области России.

Кроме того, россияне выпустили по Украине дроны-камикадзе их нескольких направлений: мыса Чауда (Крым) и Курска. Были зафиксированы пуски 22 "Шахедов".

Силы противовоздушной обороны сбили 20 беспилотников. ПВО работала в Херсонской, Сумской, Житомирской и Черниговской областях. Вражеское нападение отражали мобильные огневые группы, зенитные ракетные войска и подразделения РЭБ Воздушных сил.