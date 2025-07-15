Росія атакувала Україну дронами з шести напрямків: як відпрацювала ППО

Росія атакувала Україну майже 300 безпілотниками вночі на 15 липня. Більшість з яких - "Шахеди".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Повітряних сил Збройних сил України (ЗСУ).
З вечора 14 липня і до ранку 15 липня РФ здійснила масований удар 267-ма ударними безпілотниками, більшість із яких - Shahed-131/136.
Запуски відбувалися з північного, східного та південного напрямків: з районів Орла, Брянська, Курська, Міллерового, Приморсько-Ахтарська, а також з тимчасово окупованої частини Донецької області.
Оборонці України застосували всі наявні сили: авіацію, зенітні ракетні війська, мобільні вогневі групи, засоби РЕБ та безпілотні системи.
Станом на 13:00 за даними Повітряниї сил, знищено 178 ударних БпЛА типу Shahed та інших типів. Ще 66 дронів-імітаторів було втрачено або подавлено засобами радіоелектронної боротьби.
Зафіксовано влучання 23 БпЛА у семи населених пунктах, а також падіння уламків у дев’яти локаціях.
У Запорізькій області тривога тривала вже понад 15 годин - місцева влада попереджала про загрозу ударних дронів.
Унаслідок обстрілу Гуляйполя на Запоріжжі постраждали двоє людей. Тим часом у самому Запоріжжі через атаку дронів спалахнули пожежі, пошкоджено адміністративну будівлю одного з інфраструктурних об’єктів.
У Харківській області через дронову атаку спалахнули пожежі у кількох населених пунктах. Найбільше постраждав Куп’янський район.
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