Росія атакувала Україну дронами з шести напрямків: як відпрацювала ППО

З вечора 14 липня і до ранку 15 липня РФ здійснила масований удар 267-ма ударними безпілотниками, більшість із яких - Shahed-131/136.

Запуски відбувалися з північного, східного та південного напрямків: з районів Орла, Брянська, Курська, Міллерового, Приморсько-Ахтарська, а також з тимчасово окупованої частини Донецької області.

Оборонці України застосували всі наявні сили: авіацію, зенітні ракетні війська, мобільні вогневі групи, засоби РЕБ та безпілотні системи.

Станом на 13:00 за даними Повітряниї сил, знищено 178 ударних БпЛА типу Shahed та інших типів. Ще 66 дронів-імітаторів було втрачено або подавлено засобами радіоелектронної боротьби.

Зафіксовано влучання 23 БпЛА у семи населених пунктах, а також падіння уламків у дев’яти локаціях.