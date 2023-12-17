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Росія атакувала Україну дронами і ракетами. В ЗСУ розповіли скільки цілей збила ППО

Фото: український військовий (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Російська Федерація атакувала Україну безпілотниками "шахед" і ракетами "Іскандер-К" та Х-59 сьогодні вночі, 17 грудня. Сили ППО знищили понад 20 ворожих цілей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні Сили ЗСУ в Telegram.

Російські окупаційні війська випустили по Україні з районів тимчасово окупованого Криму та Херсонської області крилату ракету "Іскандер-К" і керовану авіаційну Х-59. Також росіяни запустили 20 ударних безпілотників типу Shahed з районів Приморсько-Ахтарськ (РФ) та Чауда (Крим).

"В результаті бойової роботи збито 20 "шахедів" та одну керовану авіаційну ракету Х-59. Крилата ракета "Іскандер-К" не досягла своєї цілі", - йдеться у повідомленні Повітряних Сил ЗСУ.

Зазначається, що повітряні цілі було знищено у межах Одеської, Херсонської, Запорізької та Хмельницької областей.

Атака по Україні вночі 17 грудня

У низці областей України сьогодні вночі, 17 грудня оглошували повітряну тривогу. Військові попереджели про проліт безпілотників та ракетну загрозу.

Зокрема, Повітряні Сили ЗСУ повідомили про проліт керованої авіаційної ракети у напрямку Кропивницького. У місті лунали звуки вибухів. 

Також вибухи чули в Одесі. Військові повідомляли про проліт ударних безпілотників з акваторії Чорного моря.

 

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