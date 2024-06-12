Росія атакувала Україну десятками дронів та ракет. Як відпрацювала ППО

"У ніч на 12 червня 2024 року окупанти завдали ракетно-авіаційного удару по Україні, застосувавши ракети повітряного та наземного базування, а також ударні БПЛА", - розповів він.

Усього, за його даними окупанти застосували 30 засобів повітряного нападу:

4 крилаті ракети Х-101/Х-555 із літаків стратегічної авіації Ту-95 МС (район пусків Саратовська область РФ);

1 балістична ракета "Іскандер-М" (із території Криму);

1 аеробалістична ракета Х-47М2 "Кинджал" (із повітряного простору Тамбовської області РФ);

24 ударні БпЛА типу "Shahed-131/136" (район пусків – Єйськ, Приморсько-Ахтарськ РФ).

Як відпрацювала ППО

До відбиття повітряного нападу противника залучено зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил, мобільні вогневі групи та засоби радіоелектронної боротьби Сил оборони України.

В результаті протиповітряного бою збито 29 повітряних цілей:

1 аеробалістичну ракету Х-47М2 "Кинджал";

4 крилаті ракети Х-101/Х-555;

24 ударні БПЛА типу "Shahed-131/136".

Протиповітряна оборона працювала у Київській, Дніпропетровській, Запорізькій, Полтавській, Харківській, Вінницькій областях.

Обстріл РФ по Україні

У ніч на 12 червня російські війська знову влаштували масовану атаку по Україні, використавши дрони та ракети. В Україні оголошували масштабну повітряну тривогу.

Вибухи лунали у Києві та в Одесі. На даний момент відомо, що на Київщині сталася пожежа на промисловому об'єкті, постраждала одна людина.