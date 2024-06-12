Росія атакувала Україну десятками дронів та ракет. Як відпрацювала ППО

Російські війська в ніч на 12 червня знову атакували Україну ракетами та дронами. ППО не вдалось збити лише ракету "Іскандер-М".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram командувача Повітряних сил Миколи Олещука.
"У ніч на 12 червня 2024 року окупанти завдали ракетно-авіаційного удару по Україні, застосувавши ракети повітряного та наземного базування, а також ударні БПЛА", - розповів він.
Усього, за його даними окупанти застосували 30 засобів повітряного нападу:
До відбиття повітряного нападу противника залучено зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил, мобільні вогневі групи та засоби радіоелектронної боротьби Сил оборони України.
В результаті протиповітряного бою збито 29 повітряних цілей:
Протиповітряна оборона працювала у Київській, Дніпропетровській, Запорізькій, Полтавській, Харківській, Вінницькій областях.
У ніч на 12 червня російські війська знову влаштували масовану атаку по Україні, використавши дрони та ракети. В Україні оголошували масштабну повітряну тривогу.
Вибухи лунали у Києві та в Одесі. На даний момент відомо, що на Київщині сталася пожежа на промисловому об'єкті, постраждала одна людина.
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