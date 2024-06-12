Россия атаковала Украину десятками дронов и ракет. Как отработала ПВО

Российские войска в ночь на 12 июня снова атаковали Украину ракетами и дронами. ПВО не удалось сбить только ракету "Искандер-М".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram командующего Воздушных сил Николая Олещука.
"В ночь на 12 июня 2024 года оккупанты нанесли ракетно-авиационный удар по Украине, применив ракеты воздушного и наземного базирования, а также ударные БПЛА", - рассказал он.
Всего, по его данным, оккупанты применили 30 средств воздушного нападения:
К отражению воздушного нападения противника привлечены зенитные ракетные подразделения Воздушных сил, мобильные огневые группы и средства радиоэлектронной борьбы Сил обороны Украины.
В результате противовоздушного боя сбито 29 воздушных целей:
Противовоздушная оборона работала в Киевской, Днепропетровской, Запорожской, Полтавской, Харьковской, Винницкой областях.
В ночь на 12 июня российские войска снова устроили массированную атаку по Украине, использовав дроны и ракеты. В Украине объявляли масштабну воздушную тревогу.
Взрывы гремели в Киеве и в Одессе. На данный момент известно, что в Киевской области произошел пожар на промышленном объекте, пострадал один человек.
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