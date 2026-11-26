Чим атакував противник

Балістичні ракети Іскандер-М, Циркон та С-400 пускали з Брянської та Курської областей Росії.

Також росіяни запустили 113 ударних дронів типу Shahed, 76 із яких були реактивними. Окрім них, в Україну летіли дрони "Гербера" та дрони-імітатори типу "Пародія".

Безпілотники йшли з напрямків Орла, Брянська, Приморсько-Ахтарська та Міллерового в Росії. Ще їх запускали з окупованого Донецька та з Гвардійського в окупованому Криму.

Скільки цілей збили

За попередніми даними, станом на 08:00 збито або подавлено 87 ворожих дронів. Це безпілотники типу Shahed, 52 із яких реактивні, а також "Гербера" та дрони інших типів.

Ворожі засоби влучили на 20 локаціях. Ще на шести локаціях впали уламки збитих цілей.

Атака триває. У повітряному просторі ще є декілька ворожих дронів.

Нагадаємо, ввечері 25 листопада росіяни атакували Київ балістикою.

У Деснянському районі були влучання в торговельний центр та будівлі, чотирьох людей поранило, двох із них госпіталізували у тяжкому стані.