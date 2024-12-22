Росія атакувала Україну балістикою та 103 дронами. Як відпрацювала ППО

"У ніч на 22 грудня противник, атакував 103 ударними БПЛА типу "Shahed" і безпілотниками інших типів", - йдеться у повідомленні.

Окупанти запускали безпілотники із напрямків Брянськ, Міллерово, Орел, Курськ, Приморсько-Ахтарськ, Бердянськ.

"Також зафіксовано пуск балістичної ракети "Іскандер-М" із Криму у напрямку Херсонської області", - зазначили військові.

Як відпрацювала ППО

Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, авіація, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

"Станом на 10:00 підтверджено збиття 52 ударних БПЛА типу "Shahed" та безпілотників інших типів у Полтавській, Сумській, Харківській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Кіровоградській, Житомирській, Дніпропетровській, Херсонській, Миколаївській та Запорізькій областях", - розповіли у Повітряних силах.

Крім того, через активну протидію Сил оборони 44 ворожих безпілотників-імітаторів локаційно втрачені, один дрон полетів у напрямку Білорусі.