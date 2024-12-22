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Россия атаковала Украину баллистикой и 103 дронами. Как отработала ПВО

Фото: ПВО сбила 52 из 103 дронов, запущенных РФ по Украине в ночь на 22 декабря (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Россияне атаковали Украину баллистикой и 103 дронами в ночь на 22 декабря. Украинские военные сбили половину из запущенных беспилотников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

"В ночь на 22 декабря противник атаковал 103 ударными БПЛА типа "Shahed" и беспилотниками других типов", - говорится в сообщении.

Оккупанты запускали беспилотники с направлений Брянск, Миллерово, Орел, Курск, Приморско-Ахтарск, Бердянск.

"Также зафиксирован пуск баллистической ракеты "Искандер-М" из Крыма в направлении Херсонской области", - отметили военные.

Как отработала ПВО

Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, авиация, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

"По состоянию на 10:00 подтверждено сбитие 52 ударных БПЛА типа "Shahed" и беспилотников других типов в Полтавской, Сумской, Харьковской, Киевской, Черниговской, Черкасской, Кировоградской, Житомирской, Днепропетровской, Херсонской, Николаевской и Запорожской областях", - рассказали в Воздушных силах.

Кроме того, из-за активного противодействия Сил обороны 44 вражеских беспилотников-имитаторов локально потеряны, один дрон полетел в направлении Беларуси.

 

Последствия атаки РФ по Украине

В Херсонской, Николаевской, Черниговской, Сумской, Житомирской и Киевской областях из-за российской атаки повреждены частные предприятия, многоквартирные дома.

В частности, обломки дрона упали на многоэтажку в Броварах в ночь на 22 декабря, начался пожар. Кроме того, в Черниговской области из-за падения обломков "Шахеда" повреждено админздание.

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