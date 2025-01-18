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Росія атакувала Україну балістикою і дронами: як відпрацювала ППО

Фото: РФ випустила по Україні ракети та дрони 18 січня (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Росія завдала комбінованого удару по Україні в ніч на 18 січня. Окупанти випустили чотири ракети та 39 дронів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ в Telegram.

Росіяни здійснили пуски дронів з трьох напрямків - Міллерово, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ. Також ворог застосував чотири балістичні ракети "Іскандер-М"/KN-23 (пуски були з Воронезької та Брянської області областей).

Станом на 8:00 збили дві ракети у Київській області та 24 дрони. ППО працювала у Полтавській, Сумській, Харківській, Черкаській, Чернігівській, Київській, Хмельницькій, Житомирській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Херсонській та Донецькій областях.

Ще 14 ворожих безпілотників-імітаторів локаційно втрачені (без негативних наслідків).

 

Наслідки атаки РФ

Як повідомляють Повітряні сили ЗСУ, збиті балістичні ракети упали в Шевченківському районі Києва. Частково зруйновано виробничу будівлю підприємства, пошкоджено будинки, вхід в метро, автомобілі та магістральний водогін.

Внаслідок атаки на Київ загинули четверо людей, щонайменше троє поранені. Як виглядає Лук'янівка у Шевченківському районі Києві після атаки - у фоторепортажі РБК-Україна.

Крім того, противник вдарив балістикою по одному з підприємств у Запоріжжі, також пошкоджено будинки і транспортні засоби. Відомо про вісьмох постраждалих, двоє вважаються зниклими безвісти.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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