Россия атаковала Украину баллистикой и дронами: как отработала ПВО

Последствия атаки РФ

Как сообщают Воздушные силы ВСУ, сбитые баллистические ракеты упали в Шевченковском районе Киева. Частично разрушено производственное здание предприятия, повреждены дома, вход в метро, автомобили и магистральный водопровод.

В результате атаки на Киев погибли четыре человека, по меньшей мере трое ранены. Как выглядит Лукьяновка в Шевченковском районе Киева после атаки - в фоторепортаже РБК-Украина.

Кроме того, противник ударил баллистикой по одному из предприятий в Запорожье, также повреждены дома и транспортные средства. Известно о восьми пострадавших, двое считаются пропавшими без вести.

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