Росія атакувала Україну 57 дронами та північнокорейськими ракетами: як відпрацювала ППО

Що відомо про наслідки атаки РФ

У низці регіонів України в ніч на 11 серпня оголошували повітряну тривогу через загрозу балістики та дронів. Зокрема, у Києві за ніч двічі лунали сигнали повітряної тривоги. У столиці прямих влучань не було.

Ворожі "Шахеди" збивали не тільки вночі, але й зранку. Так, зокрема, у Полтавській області тривога тривала 14 годин.

У Київській області внаслідок атаки росіян є жертви. Відомо, що у Броварському районі на приватні будинки впали уламки північнокорейської ракети. Загинули 35-річний чоловік та його чотирирічний син. Також троє осіб отримали поранення - 45-річний чоловік, 53-річна жінка та 12-річний хлопчик. Їх госпіталізували.

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