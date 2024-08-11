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Росія атакувала Україну 57 дронами та північнокорейськими ракетами: як відпрацювала ППО

Фото: Росія атакувала Україну 57 дронами та ракетами (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Росія 11 серпня випустила по Україні 57 дронів-камікадзе, а також застосувала північнокорейські балістичні ракети. Сили ППО знищили майже всі безпілотники.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на командувача Повітряних сил ЗСУ Миколу Олещука у Telegram.

Він зазначив, що ворог випустив чотири північнокорейські балістичні ракети KN-23 із Воронезької області. Також були зафіксовані пуски 57 "Шахедів" з Приморсько-Ахтарська, Єйська та Курська. 

Атаку відбивали мобільні вогневі групи, авіація, зенітні ракетні підрозділи та засоби РЕБ. Сили ППО знищили 53 ворожі дрони.

Протиповітряна оборона працювала у Миколаївській, Одеській, Черкаській, Вінницькій, Кіровоградській, Херсонській, Київській, Запорізькій, Сумській, Рівненській та Черкаській областях.

"Стосовно російських ударів північнокорейськими ракетами скажу наступне: балістичні KN-23, хоч і рідко досягають бажаних цілей, становлять серйозну загрозу населенню", - додав Олещук.

 

Що відомо про наслідки атаки РФ

У низці регіонів України в ніч на 11 серпня оголошували повітряну тривогу через загрозу балістики та дронів. Зокрема, у Києві за ніч двічі лунали сигнали повітряної тривоги. У столиці прямих влучань не було.

Ворожі "Шахеди" збивали не тільки вночі, але й зранку. Так, зокрема, у Полтавській області тривога тривала 14 годин.

У Київській області внаслідок атаки росіян є жертви. Відомо, що у Броварському районі на приватні будинки впали уламки північнокорейської ракети. Загинули 35-річний чоловік та його чотирирічний син. Також троє осіб отримали поранення - 45-річний чоловік, 53-річна жінка та 12-річний хлопчик. Їх госпіталізували.

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