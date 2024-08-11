Тривога тривала 8 годин. В ОВА уточнили наслідки атаки РФ на Київську область

В Київській області під час атаки РФ в ніч на 11 серпня загинув чоловік та його 4-річний син, ще троє людей постраждали. Тривога тривала 8 годин.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Київської ОВА Руслана Кравченка, поліцію Київської області.

"Цієї ночі ворог атакував нашу область ракетами та ударними дронами. Тривога тривала майже 8 годин. В регіоні працювали сили ППО. Є збиті цілі. На жаль, внаслідок атаки ворога загинуло 2 людини. Одна з них - дитина, якій було лише 4 роки", - розповів Кравченко.

Ще троє людей, за даними голови ОВА, отримали поранення. У постраждалих забої та садна тулуба, голови, кінцівок, переломи. Всім надається необхідна медична допомога.

"З-під завалів будинку працівники ДСНС дістали тіло загиблого 35-річного чоловіка та його 4-річного сина. Також у будинку є постраждалі: 45-річний чоловік, 53-річна жінка та 12-річний хлопчик. Їх госпіталізовано, надається необхідна допомога", - додали у поліції.

Наслідки обстрілу

Станом на 9:00 внаслідок падіння уламків ворожих цілей в двох районах області два приватні будинки знищено, ще шість пошкоджено. Також пошкоджено чотири автомобілі. Всі оперативні групи працюють на місцях, ліквідовуючи наслідки ворожої атаки.