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Тривога тривала 8 годин. В ОВА уточнили наслідки атаки РФ на Київську область

Київська область, Неділя 11 серпня 2024 09:32
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Тривога тривала 8 годин. В ОВА уточнили наслідки атаки РФ на Київську область Фото: відомі наслідки атаки РФ на Київську область 11 серпня (t.me/kyivregionpolice)
Автор: Наталія Гурковська

В Київській області під час атаки РФ в ніч на 11 серпня загинув чоловік та його 4-річний син, ще троє людей постраждали. Тривога тривала 8 годин.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Київської ОВА Руслана Кравченка, поліцію Київської області.

"Цієї ночі ворог атакував нашу область ракетами та ударними дронами. Тривога тривала майже 8 годин. В регіоні працювали сили ППО. Є збиті цілі. На жаль, внаслідок атаки ворога загинуло 2 людини. Одна з них - дитина, якій було лише 4 роки", - розповів Кравченко.

Ще троє людей, за даними голови ОВА, отримали поранення. У постраждалих забої та садна тулуба, голови, кінцівок, переломи. Всім надається необхідна медична допомога.

"З-під завалів будинку працівники ДСНС дістали тіло загиблого 35-річного чоловіка та його 4-річного сина. Також у будинку є постраждалі: 45-річний чоловік, 53-річна жінка та 12-річний хлопчик. Їх госпіталізовано, надається необхідна допомога", - додали у поліції.

Наслідки обстрілу

Станом на 9:00 внаслідок падіння уламків ворожих цілей в двох районах області два приватні будинки знищено, ще шість пошкоджено. Також пошкоджено чотири автомобілі. Всі оперативні групи працюють на місцях, ліквідовуючи наслідки ворожої атаки.

Обстріл РФ по Україні

Після 00:00 11 серпня у Києві та низці областей оголосили тривогу. Військові попереджали про загрозу атак російських дронів. У цей час вибух пролунав у Києві, також вибухи лунали у Полтавській області.

Пізніше у Києві та низці регіонів повторно оголосили тривогу. Зокрема, вибухи лунали у Хмельницькій області.

Вже вранці стало відомо, що у Київській області є жертви через ракетну атаку РФ. У Броварському районі загинули молодий чоловік та його 4-річний син.

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