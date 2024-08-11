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Россия атаковала Украину 57 дронами и северокорейскими ракетами: как отработала ПВО

Фото: Россия атаковала Украину 57 дронами и ракетами (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Россия 11 августа выпустила по Украине 57 дронов-камикадзе, а также применила северокорейские баллистические ракеты. Силы ПВО уничтожили почти все беспилотники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командующего Воздушными силами ВСУ Николая Олещука в Telegram.

Он отметил, что враг выпустил четыре северокорейских баллистических ракеты KN-23 из Воронежской области. Также были зафиксированы пуски 57 "Шахедов" из Приморско-Ахтарска, Ейска и Курска.

Атаку отражали мобильные огневые группы, авиация, зенитные ракетные подразделения и средства РЭБ. Силы ПВО уничтожили 53 вражеских дрона.

Противовоздушная оборона работала в Николаевской, Одесской, Черкасской, Винницкой, Кировоградской, Херсонской, Киевской, Запорожской, Сумской, Ровенской и Черкасской областях.

"Что касается российских ударов северокорейскими ракетами, скажу следующее: баллистические KN-23, хотя и редко достигают желаемых целей, представляют серьезную угрозу населению", - добавил Олещук.

 

 

Что известно о последствиях атаки РФ

В ряде регионов Украины в ночь на 11 августа объявляли воздушную тревогу из-за угрозы баллистики и дронов. В частности, в Киеве за ночь дважды звучали сигналы воздушной тревоги. В столице прямых попаданий не было.

Вражеские "Шахеды" сбивали не только ночью, но и утром. Так, в частности, в Полтавской области тревога длилась 14 часов.

В Киевской области в результате атаки россиян есть жертвы. Известно, что в Броварском районе на частные дома упали обломки северокорейской ракеты. Погибли 35-летний мужчина и четырехлетний сын. Также три человека получили ранения - 45-летний мужчина, 53-летняя женщина и 12-летний мальчик. Их госпитализировали.

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