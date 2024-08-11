Россия атаковала Украину 57 дронами и северокорейскими ракетами: как отработала ПВО

Что известно о последствиях атаки РФ

В ряде регионов Украины в ночь на 11 августа объявляли воздушную тревогу из-за угрозы баллистики и дронов. В частности, в Киеве за ночь дважды звучали сигналы воздушной тревоги. В столице прямых попаданий не было.

Вражеские "Шахеды" сбивали не только ночью, но и утром. Так, в частности, в Полтавской области тревога длилась 14 часов.

В Киевской области в результате атаки россиян есть жертвы. Известно, что в Броварском районе на частные дома упали обломки северокорейской ракеты. Погибли 35-летний мужчина и четырехлетний сын. Также три человека получили ранения - 45-летний мужчина, 53-летняя женщина и 12-летний мальчик. Их госпитализировали.

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