Росія атакувала Україну 168 ударними дронами: скільки збила ППО

Нагадаємо, що в ніч на 31 жовтня російські війська атакували Україну ударними дронами з шести напрямків. Силам ППО вдалося збити більшість ворожих безпілотників, однак були зафіксовані влучання.

Зокрема, увечері 30 жовтня російські дрони тричі влучили в один з об'єктів критичної інфраструктури Київа.

Через це в столиці сталися збої в енергосистемі, унаслідок чого впав тиск у системі водопостачання та частина районів залишилася без води.