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Россия атаковала Украину 168 ударными дронами: сколько сбила ПВО

20:42 31.10.2026 Сб
1 мин
aimg Сергей Козачук
Фото: ПВО сбила 122 вражеских дрона во время массированной атаки РФ (t.me/GeneralStaffZSU)

Украина отразила массированную воздушную атаку: противовоздушная оборона обезвредила более 120 вражеских беспилотников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные Силы ВС Украины.

В течение дня 31 октября с 06:30 до 19:30 российские оккупанты атаковали Украину 168 ударными дронами.

Среди которых был 51 реактивный беспилотник, а также дронами "Гербера" и другими типами, включая S8000 "Бандероль/Дань-Т".

Силам противовоздушной обороны удалось сбить и подавить 122 беспилотника, в том числе 37 реактивных, а также два дрона S8000 "Бандероль/Дань-Т".

Фото: ПВО сбила 122 вражеских дрона во время массированной атаки РФ (t.me/kpszsu)

По состоянию на вечер около 30 ударных дронов оставались в воздушном пространстве страны, боевая работа продолжалась.

Напомним, что в ночь на 31 октября российские войска атаковали Украину ударными дронами из шести направлений. Силам ПВО удалось сбить большинство вражеских беспилотников, однако были зафиксированы попадания.

Вечером 30 октября российские дроны трижды попали в один из объектов критической инфраструктуры Киева.

Из-за этого в столице произошли сбои в энергосистеме, в результате чего упало давление в системе водоснабжения и часть районов осталась без воды.

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