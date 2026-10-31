Россия атаковала Украину 168 ударными дронами: сколько сбила ПВО

В течение дня 31 октября с 06:30 до 19:30 российские оккупанты атаковали Украину 168 ударными дронами.

Среди которых был 51 реактивный беспилотник, а также дронами "Гербера" и другими типами, включая S8000 "Бандероль/Дань-Т".

Силам противовоздушной обороны удалось сбить и подавить 122 беспилотника, в том числе 37 реактивных, а также два дрона S8000 "Бандероль/Дань-Т".

Фото: ПВО сбила 122 вражеских дрона во время массированной атаки РФ (t.me/kpszsu)

По состоянию на вечер около 30 ударных дронов оставались в воздушном пространстве страны, боевая работа продолжалась.