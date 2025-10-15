Росія атакувала Україну 113 дронами: ППО збила більшість

Противник випустив 113 ударних безпілотників типу "Шахед", "Гербера" та інших моделей з території Росії - з районів Міллєрово, Брянська, Курська та Приморсько-Ахтарська. Близько 50 з них - "Шахеди".

Для відбиття повітряного нападу були задіяні зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби, мобільні вогневі групи та сили безпілотних систем Сил оборони України.

Станом на 08:30 протиповітряною обороною збито або подавлено 86 дронів на півночі, півдні та сході країни. Водночас зафіксовано 26 влучань ударних безпілотників у 11 населених пунктах, а також падіння уламків збитих дронів на одній локації.

У Повітряних силах повідомили, що атака ще триває, у небі залишаються кілька ворожих БпЛА. Українців закликають дотримуватись правил безпеки та реагувати на сигнали повітряної тривоги.