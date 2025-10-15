UA

Росія атакувала Україну 113 дронами: ППО збила більшість

Ілюстративне фото: Росія атакувала Україну 113 дронами цієї ночі (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

У ніч на 15 жовтня російські війська здійснили чергову масовану атаку дронами по території України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили.

Противник випустив 113 ударних безпілотників типу "Шахед", "Гербера" та інших моделей з території Росії - з районів Міллєрово, Брянська, Курська та Приморсько-Ахтарська. Близько 50 з них - "Шахеди".

Для відбиття повітряного нападу були задіяні зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби, мобільні вогневі групи та сили безпілотних систем Сил оборони України.

Станом на 08:30 протиповітряною обороною збито або подавлено 86 дронів на півночі, півдні та сході країни. Водночас зафіксовано 26 влучань ударних безпілотників у 11 населених пунктах, а також падіння уламків збитих дронів на одній локації.

У Повітряних силах повідомили, що атака ще триває, у небі залишаються кілька ворожих БпЛА. Українців закликають дотримуватись правил безпеки та реагувати на сигнали повітряної тривоги.

Обстріли 15 жовтня

Цієї ночі масованої атаки дронів зазнала Дніпропетровська область. Попередньо, над регіоном збили 37 дронів, проте декілька "Шахедів" таки влучили в цілі, спричинивши руйнування та пожежі.

Також вночі російські дрони знову атакували Чернігівщину. У Чернігові сталася пожежа на цивільному об’єкті, а в Семенівці дрон влучив у житловий будинок.

