Росія атакувала ТЕС в Україні: троє працівників поранені

У ніч проти 20 червня російські війська знову атакували теплоелектростанцію. Трьох працівників поранено.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК.
"Росіяни обстріляли одну з теплоелектростанцій ДТЕК. Трьох наших колег поранено. Медики надають всю можливу допомогу", - йдеться у повідомленні.
Також серйозно пошкоджено обладнання станції.
"Енергетики в ці хвилини працюють над ліквідацією наслідків атаки", - додали в ДТЕК.
З початку повномасштабного вторгнення теплоелектростанції ДТЕК "Енерго" були обстріляні понад 180 разів. За цей період від обстрілів на станціях 53 працівника було поранено, троє енергетиків загинуло.
Зазначимо, що це вже сьома масована атака на енергетику України. Ворог почав атакувати не взимку, а веснно, починаючи з 22 березня. В той день було пошкоджено всі блоки Бурштинської та Ладижинської ТЕЦ.
Друга атака відбулась 29 березня. Тоді були атаковані одразу три теплоелектростанції в Україні.
Третя атака - 11 квітня. Тоді під час масованого удару по Україні була повністю зруйнована Трипільська ТЕС у Київській області.
Четверта атака сталася 27 квітня. Тоді російські окупанти атакували чотири теплоелектростанції ДТЕК.
П'ятий обстріл по енергетиці стався 8 травня. Тоді РФ застосувала понад 70 ракет і дронів. Під ударом опинилися об'єкти енергетики у шести областях, серйозних пошкоджень зазнали три ТЕС.
Шостий обстріл стався 1 червня. У п'яти областях були пошкоджені енергетичні об'єкти. Окупанти обстріляли дві ТЕС та дві ГЕС.
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