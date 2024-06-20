Россия атаковала ТЭС в Украине: трое работников ранены

В ночь на 20 июня российские войска снова атаковали теплоэлектростанцию. Трое работников ранены.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК.
"Россияне обстреляли одну из теплоэлектростанций ДТЭК. Трое наших коллег ранены. Медики оказывают всю возможную помощь", - говорится в сообщении.
Также серьезно повреждено оборудование станции.
"Энергетики в эти минуты работают над ликвидацией последствий атаки", - добавили в ДТЭК.
С начала полномасштабного вторжения теплоэлектростанции ДТЭК "Энерго" были обстреляны более 180 раз. За этот период от обстрелов на станциях 53 работника были ранены, трое энергетиков погибли.
Это уже седьмая массированная атака на энергетику Украины. Враг начал атаковать не зимой, а весной, начиная с 22 марта. В тот день были повреждены все блоки Бурштынской и Ладыжинской ТЭЦ.
Вторая атака произошла 29 марта. Тогда были атакованы сразу три теплоэлектростанции в Украине.
Третья атака - 11 апреля. Тогда во время массированного удара по Украине была полностью разрушена Трипольская ТЭС в Киевской области.
Четвертая атака произошла 27 апреля. Тогда российские оккупанты атаковали четыре теплоэлектростанции ДТЭК.
Пятый обстрел по энергетике произошел 8 мая. Тогда РФ применила более 70 ракет и дронов. Под ударом оказались объекты энергетики в шести областях, серьезные повреждения получили три ТЭС.
Шестой обстрел произошел 1 июня. В пяти областях были повреждены энергетические объекты. Оккупанты обстреляли две ТЭС и две ГЭС.
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