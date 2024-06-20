Росія атакувала ТЕС в Україні: троє працівників поранені

У ніч проти 20 червня російські війська знову атакували теплоелектростанцію. Трьох працівників поранено.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК .

З початку повномасштабного вторгнення теплоелектростанції ДТЕК "Енерго" були обстріляні понад 180 разів. За цей період від обстрілів на станціях 53 працівника було поранено, троє енергетиків загинуло.

"Енергетики в ці хвилини працюють над ліквідацією наслідків атаки", - додали в ДТЕК.

"Росіяни обстріляли одну з теплоелектростанцій ДТЕК. Трьох наших колег поранено. Медики надають всю можливу допомогу", - йдеться у повідомленні.

Атаки РФ на енергетику України

Зазначимо, що це вже сьома масована атака на енергетику України. Ворог почав атакувати не взимку, а веснно, починаючи з 22 березня. В той день було пошкоджено всі блоки Бурштинської та Ладижинської ТЕЦ.

Друга атака відбулась 29 березня. Тоді були атаковані одразу три теплоелектростанції в Україні.

Третя атака - 11 квітня. Тоді під час масованого удару по Україні була повністю зруйнована Трипільська ТЕС у Київській області.

Четверта атака сталася 27 квітня. Тоді російські окупанти атакували чотири теплоелектростанції ДТЕК.

П'ятий обстріл по енергетиці стався 8 травня. Тоді РФ застосувала понад 70 ракет і дронів. Під ударом опинилися об'єкти енергетики у шести областях, серйозних пошкоджень зазнали три ТЕС.

Шостий обстріл стався 1 червня. У п'яти областях були пошкоджені енергетичні об'єкти. Окупанти обстріляли дві ТЕС та дві ГЕС.

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